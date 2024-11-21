搗兩賣淫集團拘65人　操控日女包括AV女優　肉金最高15萬

過去一連3日，本地執法部門就打擊有組織賣淫活動，於全港各區進行一連串大型掃黃行動。行動分為兩個部分。第一部分是代號「律風」的跨境聯合行動，由本地執法部門聯同新加坡、日本及澳門的執法部門，打擊一個涉及操控日本性工作者、包括AV(Adult Video/成人影片)女優的跨境賣淫集團；第二部分是針對一個由黑幫操控的賣淫集團，行動代號為「霧嶺」。在該兩個行動中，本港執法部門一共拘捕5男60女(17至64歲)，包括11名主腦及骨幹成員，當中部分人有黑社會背景。

調查人員表示，本地執法部門在較早前發現一個由本地人士操控的跨境賣淫集團，於是派出喬裝探員收集情報及深入調查。調查得知，涉事集團首先在社交平台經營群組，大肆宣傳可以安排日本性工作者，並以一些有人氣的AV女優作賣點，安排她們來港入住本港酒店，以作賣淫活動。

集團成員會在社交平台群組刊登廣告，其中會以性工作者的性感照片及AV女優的作品封面作招徠，一般每次性服務的金額由數千至數萬港元不等，而有部分AV女優甚至曾在香港舉行粉絲會，每次「肉金」高達15萬港元。另一方面，身處日本的集團成員則負責在社交平台招募日本女子出國賣淫。

當嫖客向社交平台表達希望某一性工作者提供性服務，並且繳付按金後，集團成員便會指示嫖客到某酒店附近等候，待交易前才指示嫖客獨自登上某個房間進行性交易。性工作者獲得嫖客支付現金後，集團成員會到達酒店，向她們收取約一半現金分帳。

人員指出，該集團分工非常仔細，有人作為群組管理員，負責回覆客人等客服工作；有人負責定期向性工作者收取金錢及派發賣淫用品；有部分人會與性工作者住在同一酒店，協助處理預訂酒店的事宜及遠距離觀察她們的工作。其中有被捕人士曾在日本留學，相信精通日文，容易與日本性工作者溝通作接應。

財富調查顯示，該集團會以個人名下的儲值支付工具收取按金，而賣淫活動的收益最終亦會落入集團手中，而過去一年間，該集團已有過百次酒店訂房紀錄，估計一年營業額高達2,000萬港元。同時，本港警員發現該批性工作者除了前往香港外，亦會到澳門及新加坡賣淫，於是主動聯絡兩地及日本當局作情報交流。

透過今次聯合行動，現階段一共拘捕39人，其中本港執法部門拘捕7名骨幹成員及3名日本性工作者；新加坡當局拘捕一名在當地操控性工作者的賣淫集團成員，以及3名日本性工作者；日本方面的行動則仍然進行中。

就本港拘捕的人士，相關骨幹成員涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「控制他人賣淫」；而作為集團主腦的被捕女子及當中兩名骨幹成員，另涉「洗黑錢」被捕，他們懷疑清洗超過1,900萬港元懷疑犯罪得益。警員同時阻截超過1,800萬港元的犯罪得益被轉移，包括4個住宅物業，估值共約1,700萬港元。

此外，案件調查過程中，警員亦發現有其他社交平台群組，以類似方式宣傳及安排不同國籍的性工作者提供性服務，此類服務在坊間慣稱為「神秘房」，隱身於普通民居當中，不會擺放任何具暗示性的廣告牌。犯罪集團為減少被掃黃的風險，一般只會招待熟客，或要求客人在預約性服務時提供自拍照片。

經情報分析及調查後，警員搜查全港10個作為賣淫場所的住宅單位，期間拘捕25名女子(20至45歲)，包括3名本地人、8名持雙程證人士，以及14名持外國護照的人士，當中6人來自泰國、5人來自日本、2人來自越南及1人來自老撾，她們分別涉嫌「經營賣淫場所」和「違反逗留條件」等罪名。行動中，警員亦檢獲潤滑劑、漱口水及避孕套等大量賣淫用品。

另一方面，為打擊本地黑社會收入來源，本地執法部門展開「霧嶺」行動，成功瓦解一個由黑幫操控的賣淫集團。調查人員稱，該部門在較早前得悉相關集團在全港多區營運，於是採取針對性的情報分析，查出該集團自今年8月開始營運，並租用4幢分別位於旺角、土瓜灣、尖沙咀及灣仔商住大廈的「一樓一」單位從事賣淫，所控制的單位超過20個。

集團成員會在內地及海外不同地方招聘女子來港賣淫，包括泰國、哈薩克及老撾等，並以通訊軟件指示及安排她們到「一樓一」單位提供性服務，每次「肉金」約500至2,000港元，並由集團瓜分6成收益。

據了解，集團會安排成員每日到單位巡視，以及運送床單、避孕套及一次性毛巾等用品。此外，集團亦在單位外安裝24小時閉路電視監察系統，確保性工作者有按時工作，並且每日向她們收取賣淫收益。執法部門相信，集團每月營運額超過150萬港元。

經深入調查後，警員鎖定集團骨幹成員的身份，並於前日(19日)至昨日(20日)展開收網行動。行動首日，喬裝探員分別前往旺角、土瓜灣、尖沙咀及灣仔，登上由賣淫集團操控的單位「放蛇」，至凌晨時分，探員見到2名骨幹成員向性工作者索取收益時，當場以涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」及「控制他人賣淫」拘捕他們，並於二人身上搜出約13萬港元現金，相信屬賣淫收益。

同時，執法部門亦於觀塘及土瓜灣拘捕另外2名骨幹成員，從他們的住所搜出相關數簿紀錄、手機及大量賣淫用品，並扣押2輛總值約50萬港元的車輛。

而在行動第二日，執法部門繼續到「一樓一」單位進行「放蛇」，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕4名女子(19至35歲)，她們全部持旅遊證件，包括內地雙程證、俄羅斯及哈薩克護照。此外，該部門聯同入境處在上述區內掃黃，拘捕18名持雙程證的性工作者，以及3名來自泰國和1名來自老撾的性工作者。執法部門相信，行動已瓦解該個賣淫集團，其成員現時仍被扣查，警員會繼續搜捕其他涉案人士。