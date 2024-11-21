自辯供稱從沒為員工設限　黎智英認專欄提及「引渡惡法」

壹傳媒黎智英今日(21日)繼續就其面對的勾結外國控罪出庭自辯。黎智英反駁《蘋果日報》是「鳥籠自主」的說法，重申從沒為員工設限。黎承認在專欄文章提及「引渡惡法」、「我們會去到盡，堅決抗爭到底」、「為自己和下一代留下阻擋公義沉淪的足跡」，但解釋說他只是預計引渡條例會帶來的後果，及希望透過文章說服市民上街遊行，沒有叫讀者做違法的事。

黎智英供稱，楊清奇是《蘋果》論壇版負責人。黎甚少推薦論壇版作者給楊清奇，區家麟是其中一個。2020年7月4日，即國安法生效後，他曾傳訊息給楊，說「區家麟文章好，請考慮邀寫評論版。」楊清奇在審訊時供稱，黎智英設定《蘋果》的立場及方向，如同設置鳥籠，編採人員只限在該鳥籠內，有一定編採自主，但不能超越框架，楊形容這是「鳥籠自主」。黎智英今日供稱，他從沒為員工設限，又指媒體自有其一套價值觀，並將之傳遞，這或許是「鳥籠」的意思。黎指，他曾經邀請建制人士為《蘋果》寫稿，例如曾鈺成，結果不成功。

黎智英亦就其《蘋果》專欄〈成敗樂一笑〉的文章作供。其中2019年4月28日刊登的〈請站出來保住最後防線〉談及「引渡惡法」，指「引渡惡法」會「讓香港市民都被籠罩在恐慌的順民意識下，讓大陸無法無天的法律凌駕香港的司法制度，令法治變成人治。」黎智英今日就此解畫，指他只是估計法例生效後，可能會發生的事，並在文章中解釋原因。黎自言很多預言最後都成真。辯方大狀提醒，預言是否準備與本案無關，歷史自有公論。

至於2019年5月5日刊登的〈諗移民定諗遊行〉，文中寫到「我們會去到盡，堅決抗爭到底的事實」。黎智英稱，他只是想讓讀者明白他們應上街示威，強調自己無意圖引起憎恨。至於2019年6月2日刊登的〈為自己和下一代 阻擋香港沉淪〉，文中指「六四大屠殺」可能會在香港出現，又寫到「不，請行前一步，六月九號花三小時，為自己和下一代留下阻擋公義沉淪的足跡。」黎智英今日稱，他只是嘗試說服讀者，如果不上街遊行，則可能會發生的情況，強調文章只是他個人意見，沒有叫讀者做違法的事。

案件編號：HCCC 51/2022