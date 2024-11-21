10月消費物價指數按年增1.4%　煙酒飆21.8%最多

政府統計處今日(21日)公布10月的消費物價指數，與一年前同月比較，上月整體消費物價上升1.4%，較9月的相應升幅2.2%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在10月的按年升幅，即基本通脹率為1.2%，較9月的0.9%為高。10月的升幅擴大，主要是由於公共房屋租金上調所致。

政府表示，10月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格繼續錄得輕微的按年升幅，能源相關項目價格的跌幅則進一步收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地成本或會隨着香港經濟繼續增長而有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管來自外圍環境的不確定性仍然存在。政府會繼續留意情況。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年10月止的3個月的平均每月升幅為0.1%，而截至今年9月止的3個月的相應升幅為0.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年10月錄得按年升幅的類別為煙酒上升21.8%、電力、燃氣及水上升8.5%、雜項服務上升1.9%、外出用膳及外賣上升1.7%、雜項物品上升1.6%、交通上升1.6%，以及住屋上升1.0%；另一方面，綜合消費物價指數在今年10月錄得按年跌幅的類別為衣履下跌1.4%、耐用物品下跌0.7%，以及基本食品下跌0.5%。