美稱為未來對手保留核武庫　華批追求霸權

美國戰略司令部高級代表布坎南早前表示，美國不希望發生核戰爭，但一旦發生，美方希望能為未來的潛在對手保留一部分核武庫。中國外交部發言人林劍周四（21日）回應稱，美方官員的有關表態反映出美國追求霸權、謀求絕對戰略優勢的陳舊思維。

布坎周三（20日）在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演說，指中國的陸基洲際彈道導彈發射器武器庫現已超過美國類似的武器庫。他稱，中國有3個新的洲際彈道導彈發射場，至少有300個發射井和一些機動發射器或電動發射器，如繼續加強核實力，到2030年可擁有逾千枚核彈頭。他又指，美國戰略遏制力量正處於戰備狀態，因應總統當選人特朗普即將上台，核力量也為政權交替做好準備。

林劍周四表示，美方近年來持續升級「三位一體」的核力量，提升核武器在國家安全政策中的作用，與盟國強化核共享與「延伸威懾」安排，推進中導、反導的前沿部署，嚴重破壞全球的戰略平衡與穩定，加劇軍事競爭與對抗，抬高核風險。他促請美方切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅實質削減核武器，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件，為減少戰略風險、維護地區和平與穩定作出努力。