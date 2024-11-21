港鐵下月推升級版「關愛共乘」程式　支援長者及有需要乘客出行

梁靜雯表示，程式內為視障人士而設的站內導航功能，將擴展至港島綫。(黃仲民攝)

為了方便長者及有特別需要乘客出行，港鐵宣布，將於下月2日推出升級版「關愛共乘」手機應用程式，新增支援輪椅人士的「輪椅活動摺板預約」，以及方便聽障人士的「非緊急站內求助」功能。至於現有專為視障人士而設的「站內導航」，亦將於今年內擴展至港島綫。

據港鐵介紹，升級版應用程式將新增兩個功能，包括輪椅人士可以透過程式預約提供摺板服務的時間，當輪椅人士按預約時間到達指定月台位置，並於手機程式內確認已到達，便會有車站職員安排輪椅活動摺板協助其出入車廂，輪椅人士最早可於到站前90分鐘預約服務。

另一新增功能，協助聽障人士在非緊急的情況下進行站內求助，例如物件跌入路軌、輕微身體不適等，聽障人士可以透過文字、圖片、相片等傳送至港鐵工作人員系統，當站工作人員就會提供協助。相關功能率先於鰂魚涌站及石硤尾試行。

傷健共融協會導師高小亮是程式的用家之一，他在應用程式改良時，為港鐵提供意見。他表示，輪椅人士在乘搭港鐵時，很多時需要找車站職員協助，難免會花上一些時間；程式升級後，輪椅人士可以透過程式預約，減省輪椅人士出行所需時間。

港鐵總經理市場及旅客體驗梁靜雯表示，程式內為視障人士而設的站內導航功能，將由荃灣綫、觀塘綫及會展站，擴展至港島綫，涵蓋46個車站。梁靜雯稱，期望一至兩年內可以拓展至整個鐵路網絡。