區議員形容沙田無處不野豬　傷人個案較官方數字多

與郊野公園近在咫尺的沙田區，常有野豬和蛇出沒。沙田區議會今日(21日)召開會議，有區議員形容「無處不野豬」，包括壆坑村、馬料村和水泉澳邨均野豬為患，指政府掌握的野豬傷人數字不能反映實況，而針對野豬而設的垃圾桶亦不大管用；亦有區議員指沙田區接獲蛇類出沒的求助呈上升趨勢，關注政府會否作出防範措施。

政府提交的文件指過去一年，漁護署於沙田區共接獲148宗野豬出沒或滋擾的個案，以及一宗野豬傷人個案。區議員區子安指在過去一段時間從調查或探訪所知，受傷人數高於官方數字，只是事主沒有報案，選擇自行處理傷口。他指某居民遭到有獠牙的雄性野豬襲擊受傷，結果要鎅開臉取出碎骨。

他又指壆坑村入夜後大概7、8點，就有些村民持棍守在村口，以防野豬攻擊途人，野豬又會趁黑夜闖進村摷垃圾桶覓食，而漁護署在作壆坑村設下捕獸籠，捕獲幾隻特別騷擾居民的野豬，當中包括兩隻大豬和4、5隻細豬。

另一區議員陳壇丹則形容沙田區「無處不野豬」，指火炭馬尿村有一家7口的野豬家庭。對於政府採用三款免受野生動物滋擾的垃圾收集設施。區議員廖子聰指滾軸式大型垃圾桶，在防範野豬方面作用不大，因曾見過有野豬爬入個滾軸式垃圾桶。

漁護署已於壆坑村放置捕獸籠，而今年已捕獲9頭野豬，署方亦發現懷疑水泉澳邨有人餵飼野豬，現已設置一些新式捕獸網，並安排夜間巡查，若發現有人違法就會予以檢控，今年水泉澳邨已捕獲6頭野豬。

食環署代表指在作壆坑村垃圾站附近放了5個腳踏式垃圾桶之後，情況是有所改善。署方會因應不同人士的意見而不斷改良，希望能夠改善垃圾桶的設計。

針對蛇患的問題，區議員梁家輝指蛇出沒的求助數字上升趨勢，市民的安全威脅相當大；另一區議員夏劍琨亦指曾在城門河目睹有條蛇捕獵青蛙，卻反而被一位市民徒手抓起尾巴並摔死。他認為徒手接觸蛇類很危險。

漁護署代表指蛇出沒是無可避免，畢竟蛇是自然界的一部分，情況猶如見到雀鳥、蜻蜓、蝴蝶是一樣的，只要不予騷擾就行了，而蛇的出現很多時候是由於覓食，如果環境地方是比較多鼠患的，蛇就有機會在那裏出沒，因此要環境衞生良好，勤於清理雜物。他同意要加強宣傳教育，署方正準備一些電郵以發給管業公司，提醒他們一旦有蛇的時候怎樣處理，或怎樣避免蛇在屋邨或屋苑的環境出現。