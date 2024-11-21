長征十號火箭整流罩分離試驗成功　助2030年前登月

中國航天科技集團一院周二（20日）發布消息，中國載人登月任務的長征十號系列火箭近日成功完成整流罩分離試驗。專家指，整流罩可為航天器、飛船等提供有效保護，避免承受高速氣流帶來的各種不利影響。此外，中國載人航天周三（21日）發布宣傳片，介紹航天工程最新進展，包括載人登月的動畫演示。

今次試驗的整流罩高度和直徑均為5米，是全新研製的整流罩構型，火箭還首次採用超靜定連接方式，與傳統整流罩相比增加了一個分離面，解鎖環節更多，分離方案複雜，可靠性要求高。今次試驗考核整流罩設計方案、連接結構及分離方案等方面，後續將對整流罩展開靜力試驗、船罩聯合振動試驗等多項驗証。長征十號一個系列、兩個型號、多種構型的中國新一代載人運載火箭，將助力實現2030年前中國載人登陸月球的目標。

另一方面，中國載人航天的宣傳片顯示，工程計劃展開月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」等多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力。當局初步規劃月球科學、月基科學和資源勘查利用三個領域九大方向的科學目標。長征十號運載火箭、夢舟載人太空船、攬月月面登陸器、登月航服、載人月球車等，目前正按計劃作初樣產品生產及相關地面試驗。