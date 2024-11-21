議員新辦公室11.23入伙　點解Boss房細咗

議員在本周六(23日)便可遷入立法會綜合大樓9至14樓的新辦公室，因應部分議員的意見，辦公室走廊已擺放空氣清新機，茶水間亦增加的座椅。

主席梁君彥今日(21日)在社交平台貼文，指議員十分關注新樓層的空氣質素，而在交付新辦公室前，秘書處已為新樓層進行大清潔及去除甲醛，亦已將空調系統的換氣次數增至最多，並在新辦公室及走廊添置空氣清新機。根據秘書處每天檢測所得，現時議員樓層絕大多數地方的空氣質素已處於優良水平。

因應部分議員對洗手間及茶水間的貼心建議，希望可繼續優化洗手間的設施，並增加茶水間的座椅。秘書處正積極跟進議員建議，預計可在未來數天優化相關設施。

對於有議員反映其新辦公室的「波士房」較現時的波士房略細，因尺寸改變而令一些現有傢俬不合用。據他了解，綜合大樓擴建工程採用組裝合成法，在原有建築物的10樓之上，以層疊方式建造11至14樓。為支撐新建樓層的玻璃外牆，10樓必須加固結構，導致該樓層議員「波士房」的窗台要略為加高加大，而波士房的實際面積會輕微減少。儘管如此，我相信議員會善用窗台，放置物品或盆栽。