遭賭場列入黑名單　借友人證件「搏殺」　爛賭港婦玩足半年終被捕

一名被澳門部分賭場列入黑名單的爛賭香港女子，為入場賭博不惜借用內地友人證件，甚至多次購買偽造澳門逗留文件。直至早前，當地執法部門查核非居民住宿紀錄時，揭發該名女子借用他人證件逾期租住路氹酒店。澳門執法部門今日(21日)表示，經進一步調查後，前日(19日)在路氹一酒店拘捕涉事女子，她被控使用或佔有他人證件，以及使用或佔有偽造文件。案件已移送當地檢察院偵辦。

被捕香港女子姓袁，46歲，報稱無業。案情指，澳門執法部門早前透過非居民住宿電子通報系統查核一名姓楊的內地女子，發現其在當地沒有逗留期限，但仍能租住路氹一些酒店的客房，因有可疑深入調查，從而揭發一名香港女子涉嫌使用他人證件及偽造文件，當局隨後於前日在路氹酒店一客房拘捕涉案女子。

經查問下，袁婦供稱因被澳門部分賭場列為不受歡迎人士，今年4月在內地向姓楊的女友人借用通行證，前往澳門後到賭場賭博，期間使用該通行證辦理賭場積分卡，並用積分換領酒店客房入住，又曾將用積分換領的酒店客房轉售圖利。而5月至今，袁婦在賭場向不知名人士至少6次購買偽造的澳門逗留許可憑條，每次購買上述偽造文件的費用為400元人民幣。