台無人機產業首組團訪拉脫維亞　簽合作備忘錄

台灣外事部門首長林佳龍正率領台灣無人機產業人士訪歐，訪問團周二（19日）首度造訪拉脫維亞，參加「台灣-拉脫維亞-愛沙尼亞商機媒合會」，並與拉脫維亞國防安全產業聯盟簽署合作備忘錄，開啟雙邊在無人機及周邊技術的合作。會上強調，三方將加強無人機產業合作，拓展區域商機，持續推動深化與台灣在經貿及國際合作。

訪問團共47人，為歷年台灣訪問拉脫維亞規模最大的經貿團，由台灣卓越無人機海外商機聯盟與台灣對外貿易發展協會籌組，包括16間無人機及相關產業公司，涵蓋資通訊、航太及電子等領域的企業高層與政府代表。媒合會吸引拉脫維亞及愛沙尼亞共33間無人機製造商、產業協會及政府代表、外國使節等逾120人參與，包括愛沙尼亞前司法部長拉內特（Kalle Laanet）及多名友台國會議員。

台駐拉脫維亞代表處代表李憲章致詞時指出，面對俄羅斯入侵烏克蘭及大陸加劇對台軍事威脅，台灣籌組無人機產業代表團訪拉，不僅展現台灣致力深化與波羅的海及中東歐國家的實質合作關係，並彰顯針對關鍵產業建構民主供應鏈的戰略重要性。