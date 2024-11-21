現實版「解憂雜貨舖」　助殘疾人士就業

內媒周二（19日）報道，內地一隊由傷殘及健全人士組成的團隊成立的一間連鎖慈善商店，通過義賣、改造和捐贈等方式，流轉來自企業和個人閒置物品，籌集善款協助殘疾人士就業。其中，旗下位於杭州上城區四季青街道的分店更獲讚譽為現實版「解憂雜貨舖」，店員均為現時的工作感到滿足和富有意義。

該間店舖目前有6名店員，當中3名是殘疾人士，正就讀臨床心理學碩士生、商店杭州城市營運負責人曾小君表示，殘疾店員能在這裏體驗到可持續且有尊嚴的生活方式。她表示，由於其妹妹患有唐氏綜合症，她深知心智障礙人士就業艱難的困境，尤其需要系統性支持，因此認為店舖具有意義。

店內售賣的物品種類豐富，涵蓋服裝、手袋、鞋襪、擺設、書籍和化妝品等，如同一個小型超市。曾小君介紹，店舖接受到店捐贈、郵寄到店和上門收捐等3種捐贈方式，而截至去年底，店家已收到超過1,000件捐贈物資，大部分物品的義賣價格均在99元人民幣（約106港元）以下。

店主魚魚（化名）表示，不僅捐贈人充滿善意，客人亦同樣友善，曾有客人送贈店員水果及親手製作的冰箱貼等物件，形容店舖如同安全屋般，店員、顧客及義工等均充滿愛心。曾小君指，所謂的「解憂雜貨舖」，不僅是解自己，更是解別人的憂愁，每當看到個人捐贈的物資在慈善商店售出，收入能支持商店的可持續發展總令人感到溫暖和窩心，坦言每天在這裏工作十分開心。