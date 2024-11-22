無人機駕駛人才緊缺　專家稱供不應求

隨低空經濟和無人機應用領域持續發展，內地近年無人機駕駛人才愈來愈緊缺。據中國民航局數據顯示，截至今年6月，全國實名登記的無人機已達187.5萬架，僅有超過22.5萬人擁有無人機操控執照。有專家認為，無人機產業對專業人才的需求遠大於供應。

無人機應用領域已擴展至送外賣、運速遞包裹、農業監控等，催生新職位「無人機操控員」（俗稱飛手），人才缺口逐漸變大。該職位不但要操控無人機，還包括安裝調試設備、規劃飛行航線、校對飛行參數、分析採集數據等。廣東江門市一名女子從澳洲留學回國後，接手家中1,500畝農場，發現農場內多低山丘陵，加上附近村莊勞動力少等原因，養育果樹成大問題。女子家人決定購買無人機代替人手觀察果樹的生長情況，並由她考取相關證件操作無人機。

華南農業大學工程學院機器人工程專業主任李繼宇表示，未來幾年，低空經濟將成為推動數碼經濟發展的重要力量，對於專業飛手的需求也會愈來愈迫切，未來的就業市場將充滿機會。產業人才缺口亟待解決，李繼宇認為，無人機培訓與大學結合或是一種有效的教育模式，能夠促進產教融合、校企合作，培養適應現代高科技產業發展的高素質技術技能人才。