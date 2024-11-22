司機酒駕遇查　反抗逃跑與2警跌落樓梯受傷

男子（右一）酒駕遇查跑上樓梯逃走，多名警員追在其身後。

四川省成都市日前有警員截查疑酒駕男子時遭遇反抗，兩名民輔警受傷。當地警方周二（19日）通報，涉事男子因涉嫌襲警罪，被公安機關採取刑事強制措施，案件正在依法辦理，也將依法處理其酒駕違法行為。

周一（18日）有網民發布影片顯示，三名身穿交警服裝人員與一名疑似醉酒男子交涉，其中一人手持記錄儀似乎在警告男子。男子突然轉身跑向一條樓梯，三名警員立即追趕，其中一人手持警棍不斷打男子背部。男子之後與兩名警員從樓梯跌下，其中一名警員持警棍繼續打該男子。

成都警方周二通報，成都市公安局新都區分局交警周一晚8時40分左右在轄區開展酒駕專項整治工作時，發現42歲張姓男司機涉嫌酒後駕車，他接受盤查時無視民警警告，拒絕配合並多次暴力對抗。張男之後突然衝上樓梯逃跑，兩名民輔警追趕時被他擊打，並一同從樓梯跌下，民輔警其後使用警械控制他。經醫院檢查，張男及兩名民輔警均輕微受傷，另經提取血液樣本檢測，張男血液中的酒精含量為每100毫升血液含69.7毫克酒精，屬酒後駕駛。