港交所無強制披露　企業碳排放恐報細數　環團批新規定淪無牙虎

極端天氣愈演愈烈，二氧化碳(碳排放)等溫室氣體被認為是元兇。世界各地陸續要求企業的環境、社會及管治(ESG)報告中披露溫室氣體的排放數據，香港亦一樣，其中香港交易所明年起分階段要求上市公司披露排放數據。不過，綠色和平調查發現，逾半上市大型股公司碳排放披露參差，未有完整披露最大排放源的數據，尤其是地產和金融服務業。團體又說，港交所新規例亦沒強制要求披露該些數據，或難以杜絕企業「瞞報」或「報細數」，猶如「無牙老虎」，促加強規管及提高罰則。

港交所《環境、社會及管治報告守則》針對上市公司披露溫室氣體排放數據的新規定，將於明年分階段生效，其中所有上市公司明年起須披露「範圍1」(生產商品或服務提供時直接排放)，以及「範圍2」(能源使用)所產生的溫室氣體。至於「範圍3」(能源使用以外的間接排放，例如員工通勤或公幹、企業的投資，以及產品棄置等所產生的排放)，大型股發行人(恒生綜合大型股指數成分股公司)須在2026年開始披露，此前則與其他主板上市公司一樣，若不披露數據，便要解釋原因。

綠色和平分析恒生綜合大型股指數113間成分股公司截至上月所披露的溫室氣體排放數據，發現僅63間公司披露「範圍3」的排放數據。而其中只有55%，即35間未有完整披露15個細項數據，房地產和金融服務業的披露情況尤甚。其中，13間大型房地產商中，只有5間披露其可佔近半的主要排放來源，即範圍3「資本貨品」的數據；12間金融服務公司中，僅3間(25%)披露其佔超過99%的主要排放源，即範圍3「投資」的數據。環團指，情況意味公眾無法透過披露的數據監督公司的投資減排進度。

另外，綠色和平亦審視港交所最新規定，發現存有3大不足，包括新規定允許企業自行決定是否披露所有碳排放類別，即「範圍3」下15項排放類別數據，包括上游及下游活動生產的排放，而非如歐洲強制要求企業若不披露數據，便需解釋的做法。團體又說，規定未有要求公司找獨立第三方認證所披露的數據，亦欠缺具體罰則，只能按依靠《上市規則》一般披露責任條款處罰，例如被公開譴責等。

綠色和平項目主任伍漢林批評，新規定變相縱容企業漏報關鍵類別排放，又沒增加新規例的效力，皆落後新西蘭和歐盟等地，或使其成「無牙老虎」。他擔心情況會阻礙香港實現2050年碳中和目標和邁向國際綠色金融中心的地位。