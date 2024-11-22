女高中生遭灌酒強姦後死亡　檢方批捕2男

甘肅省一名女高中生今年初與朋友外出飲酒時被灌酒，後遭兩名男子強姦，翌日死亡。她的母親王女士近日在網上發文稱，上述男子被捕後僅承認強姦其女兒，但不承認與其女兒死亡有關。

王女士周三（20日）表示，其女兒小霞是甘肅省隴南市武都區兩水中學的高三學生，當時她有一名女同學和校外男子談戀愛。她今年2月29日晚自習期間，該名校外男子和朋友邀請她同學外出飲酒，她亦被同學拉去作伴。王女士稱，當晚有7名男子一直灌小霞飲酒，灌醉後帶到其中一名男子的出租屋。小霞的同學曾到出租屋，看到小霞睡着於是離開。之後屋內兩名男子強姦了小霞，翌日她便死去。

王女士提供的警方驗屍報告顯示，武都區公安局對小霞進行法醫病理學檢驗、死亡原因、性侵行為和死亡之間因果關係、醉酒與死亡之間的因果關係鑑定，認為她因急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。兩名涉案的20歲男子其後依強姦罪被檢方批捕，案件已移交隴南市中級人民法院，開庭時間未明確。武都區人民檢察院工作人員周三僅證實「有這個案子」，卻未回覆具體情況。