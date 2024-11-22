河套香港園區或設電子圍欄　限制樣本在範圍內使用

政府日前公布研究多時的《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，創新科技及工業局局長孫東今日(22日)表示，當中提到簡化科研物資和設備的出入境手續和審批程序，提出以綠色通道及白名單等機制，目的是讓過往不能通關的物資，日後可在園區內及可控範圍內便捷流動。

他舉例稱，一些臨床生物樣本未來可以在香港園區內使用，而香港暫時沒有法律法規，屆時可能需要有行政措施，例如規定相關樣本由內地到港的流程要點對點處理，參照數據流通的標準合同模式，有關公司收到樣本後，要按照合約在嚴格規管的範圍內使用，不能把樣本帶到河套區以外的地方，會考慮透過科技手段，或電子圍欄等技術，限制資源只能在園區內使用。

綱要又提到港府和深圳政府正探討在河套合作區建設「無感通關」，在東西兩側分別興建跨河行人橋連接兩個園區，內地人員過關後可在香港自由活動。孫表示，雙方會密切磋商何時動工、如何做好人流控制等。他稱，人員交流是園區的重要精髓，內地人員「無感通關」到香港園區，等同完成過關手續，行動不受限制，同樣香港園區人員通關後，亦可到深圳園區以外的內地任何地方。

孫指出，河套區具「一區兩園」獨特優勢，匯聚創科資源，今後可成為新技術及產品的發源地，雖然香港園區只有87公頃，未能進行批量生產，但可擔任科研成果轉化前的小批量試產角色。對有意見指香港園區發展步伐不及深圳園區，他稱，綱要已訂立以兩個5年期、即2030年及2035年去發展，香港在很多方面的優勢獨特，在園區建成後，對香港的優勢不感到擔心。他強調綱要出台後，目標已經明確，只要向著同一方向去做，香港園區一定會發展得非常好。