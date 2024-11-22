壹傳媒違國安案　黎智英認文章曾游說外國人支持　惟不牽涉制裁

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》。法庭早前裁定黎智英面對的3罪均表證成立，案件今日（22日）踏入第95日審訊。黎智英同意曾在專欄文章中說，「要得到外國人支持，就要不斷游說」，不過黎強調游說方式不牽涉制裁。

黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問，就其《蘋果》專欄〈成敗樂一笑〉的文章作供。2019年10月刊登的〈美國人想對我們說的話〉，文章以問答方式寫成，其中一條問題「香港人還可以做甚麼爭取美國及國際社會支持？」，黎回答「要得到外國人支持，就要不斷游說」。黎智英今日解釋說，所謂「游說」，並不包括制裁及封鎖，重申自己所寫反映心中真實想法，沒有意圖引起市民對政府的憎恨。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022