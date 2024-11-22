責成醫管局改革並提升管治　港府同意31項建議及相關計劃方向

港府提出多項醫療改革，早前責成醫管局成立公立醫院系統管理檢討委員會，檢視多宗事故，並從不同層面檢討及提出改善建議。當局今日(22日)公布，已對報告完成檢視。當局同意當中31項建議措施及相關行動計劃的方向，並已指示醫管局需重點推進與提升其管治和架構相關的改革工作，以期提升公營醫療服務的整體質量和安全，以及維繫市民對本港公營醫療系統的信任。當局已責成醫管局需適時落實各項改善措施及持續監察落實進度和成效，並定期提交進度報告。

檢討報告同時指出，有需要研究醫管局現有的管治及管理架構，是否能夠繼續應付現時複雜的公立醫院系統的需要及情況。醫管局將就此在醫管局大會下成立管治及架構改革委員會，由醫管局大會主席范鴻齡擔任改革委員會的主席，督導落實報告中有關管治及權責分工的建議及相關改革工作。為確保適時向改革委員會提供政策方針及指導，本醫衞官員將出任改革委員會成員。

今年6月，因應當時數宗醫院事故，當局責成醫管局全面檢視公立醫院管理的系統性問題和改革需要，並向醫衞局提交報告及建議。醫管局7月成立成立檢討委員會，檢視管治、考核、權責分工、運作、風險控制及程序指引遵從性等各方面的表現，並向醫管局大會提交報告及改善建議。醫管局大會和其管理團隊經詳細研究報告建議後，於10月8日提交報告及其行動計劃。