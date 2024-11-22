落馬洲離港貨車遇查　揭藏3200萬元走私燕窩

香港海關陸路邊境口岸科落馬洲組關員於周三(20日)，在落馬洲管制站根據風險評估及情報分析，揀選一輛報稱運載電子遊戲機的中型貨車作檢查，其貨斗的X光影像顯示擺放在中心位置的貨物有不尋常，關員遂展開深入檢查，最終在貨斗多個紙箱內，搜出共438公斤未列艙單的燕窩，當中大部分為高價值的燕盞，市值共約3,200萬港元。

海關指，不法分子利用正常申報的電子遊戲機企圖掩飾走私貨物，並將走私燕窩放置在遊戲機的紙箱之下，惟裝載燕窩的紙箱外觀明顯與其他貨物不同，其包裝簡陋、紙箱上並無標示貨物性質，部分更有重新包裝的痕迹，關員察覺異常後成功堵截該批走私貨物，為有紀錄以來最大額的陸路走私燕窩案。

涉事貨車58歲男司機當場被捕，他目前已獲准保釋，案件交由海關有組織罪案調查科跟進，初步獲悉涉案貨物付運人為一間在香港無註冊的公司，相信不法分子利用公司名義增加追查難度，並於高峰時間過關，以藉繁忙車流減低被檢查機會，又將走私貨物壓放在較重的貨物底部，增加關員搜出貨物的難度。

海關指，現時冬至臨近，燕窩等貴價食材在內地需求殷切，相信不法分子透過走私涉案貨物，以逃避內地稅款約800萬元，海關將追查有關貨物來源，不排除有更多人被捕，並會繼續執行不同策略，全面堵截各類走私活動。