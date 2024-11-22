3大巴士公司最高加9.5%　議員轟有錢賺仍加價屬「貪得無厭」

多家巴士公司向政府申請加價，其中九巴、嶼巴申請加價6.5%；城巴申請加價9.5%。有議員認為巴士公司有錢賺仍要加價是「貪得無厭」；亦有議員表明假如加價幅度高於2年通脹的3.4%必定會反對。不過亦有議員認為吸引別人投資亦須合理利潤。

3間申請加價的的巴士公司到立法會交通事務委員會交代加價原因，九巴表示現時客流量下跌9%，鐵路擴張令收入減少，屯馬綫及東鐵線過海段令他們每日減少13萬人次客量。申請加價幅度最大的的城巴表示現時客量為疫情前89%，稱現時車費落後通脹25%。嶼巴則表示現時大致維持收支平衡，這張薪金增加8.2%。

議員狄志遠要求行政會議否決加價申請，認為巴士公司是「開天索價，落地還錢」。他指出各家巴士公司有錢賺仍要加價是「貪得無厭」，又表示現時全球燃油價格下跌，是平復加幅的好機會。他又批評巴士公司在非票務收入上無盈利時，無經營好自己公司，指出加價不合理，又問及何謂合理回報水平。

議員田北辰指出加價幅度不能高於通脹，建議引入與港鐵相似的可加可減價格機制每年一檢。他表示近2年通脹為3.4%，假如加價幅度高於2年通脹必定會反對。他又舉例港燈加價跟隨通脹；中電加價只是通脹的一半。他認為需要有機制、有系統加價，否則現時每數年討論一次加價申請是「大家都唔開心；大家都唔討好。」

九巴董事總經理李澤昌表示歡迎穩定可測機制，但假如考慮油價加幅或可能高於通脹。城巴財務總監王世揚同樣歡迎正式恒常機制，但表示需考慮其他基數。新巴董事總經理黃焯安則表示可考慮。

對於巴士公司聲稱需要考慮油價問題，議員楊永杰說燃油對沖令價格平穩是他讀書時也知道的常識，又表示現時巴士公司有錢賺已經是非常好。他認為巴士公司應該想方法搶地鐵客，指出巴士是點對點交通工具，例如上落車拍卡的分段收費。他說現時的分段收費模式是比地鐵貴，認為巴士公司負責人應「問責下台」。

而議員江玉歡則表示不樂見討論氣氛僵持，指出吸引別人投資亦須合理利潤。對於鐵路擴張、人口改變的現況，她認為假如讓巴士公司開更多線路會蝕錢，假如導致日後沒有公司願意經營巴士只會是惡性循環。就現時價格機制，她認為應該加入客量因素。

運輸及物流局副秘書長李碧茜回應指，現時運輸政策以鐵路為骨幹；巴士是主要的輔助。她表示當局會協助巴士公司重新規劃路線、調整班次、開始路線，以切合市民需要。她指出當局會協助巴士公司開拓非票務收入，會從各方考慮進行評估，現時沒有保證回報水平。