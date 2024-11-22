浦東機場新航站樓開工建設　將創國內兩紀錄

上海浦東機場四期擴建航站區主體工程開工儀式，周三（20日）上午在航站區施工現場舉行。四期工程前年1月正式開工，預計於2028年建成。其中T3航站樓充分考慮基地航司的運行需求和功能定位，設置了90個近機位，其中31個是可轉換機位，均為國內機場之最。

四期工程包括T3航站區地下交通樞紐配套工程和地上工程，飛行區工程、貨運區工程、市政配套工程、220kV變電站、捷運車輛基地及其他配套等項目。隨着航站區主體工程開工，四期工程進入全面建設的新階段。T3航站樓位於T1、T2航站樓及衞星廳南側，設計容量5,000萬人次，採用「雙主樓一體化構型」設計，由營運國際、港澳台航班的南側主樓、營運國內航班的北側主樓，以及位於雙主樓中心的交通中心共同組成。

上海機場方面介紹，四期工程建設體量巨大，建設工程節點環環相扣，機場為此構建出一套超級工程全流程、工序級、分層式數字建設體系，實現了從勘察、設計、建造、交付營運的全建設周期一體化管理。啟用後，該機場將有3座航站樓、1座單體衞星廳和4條跑道，航站樓總面積逾170萬平方米，更好服務長三角區域互聯互通，服務公眾高質量出行。