涉貪「打假波」賭外圍　3足球員及1「艇仔」被控　明年1.2預審

3名足球員及一名外圍賭注中介人（俗稱「艇仔」）早前被廉署落案起訴，指他們涉嫌在2021至2023年兩個賽季行賄足球員，以操縱3支足球隊，在香港超級聯賽及香港甲組足球聯賽的多場賽事之賽果。4人被控向代理人提供利益及串謀賭博時作弊等共5罪，案件今(22日)在東區裁判法院再訊。4名被告否認控罪，裁判官把案件排期於2025年1月2日作預審，暫未定下審期，辯方透露預計需時8天審理。期間4名被告續准保釋。

4名被告包括29歲霍斌仁，案發時他先後效力香港足球會（港會）及愉園體育會（愉園），他被控3項向代理人提供利益罪名。同案3名被告為中西區康樂體育會（中西區體育會）36歲後衞Luciano Silva Da Silva；29歲深水埗體育會時任守門員屠俊翹；及27歲「艇仔」Waheed Mohammad。4名被告另被控共兩項串謀賭博時作弊罪。

霍斌仁被控於2021年10月27日，向港會足球員Jean Carllo MACIEL提供利益，即就每場賽事提供1萬港元，作為對方操縱或企圖操縱涉及港會足球賽事結果的誘因或報酬。他另被控於同年11月2日，向Jean Carllo MACIEL提供3萬港元，作為對方操縱或企圖操縱於同年11月7日由港會對香港流浪足球會（亦稱「標準流浪」）的港超賽事的結果的誘因或報酬。另外，他被控於同年11月4日，向港會足球員Marcus MCMILLAN提供1萬港元，作操縱或企圖操縱於同年11月7日港會對標準流浪的港超賽事的誘因或報酬。

另外，4名被告被控於2022年8月18日至2023年4月30日期間，與成嘉狄等人串謀，藉致使愉園在賽事中落敗或操控入球及或角球數目。最後，除屠俊翹外，其餘3人同被控於2022年8月18日至2023年5月7日期間，操控入球及或角球數目，以在足球賽事中贏取金錢。

案件編號：ESCC 438/2024