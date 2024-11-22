為抵債助友強姦智障媳婦成孕　家翁同施暴判囚5年

內媒周四（21日）報道，河南鄭州鞏義市44歲智力殘障女子春玲（化名）今年初在家中產下女嬰，需為其上戶口時做親子鑑定，才發現並非丈夫親生女兒。背後揭發一宗駭人案件，原來家翁曾強姦春玲，甚至為還債讓他人性侵她長達18個月，更因此讓她懷孕。至今年9月30日，家翁和女嬰生父因犯強姦罪，各被判囚5年，賠償產後護理費等經濟損失近9,380元人民幣（約1.02萬港元）。

春玲1月在家中地上產下女嬰，親子鑑定結果證實女嬰的父親並非春玲的丈夫李濤正（化名）。家人隨後報警求助，警方通知村內40歲以上男性，到村委會抽血檢查，發現與春玲家翁關係密切的58歲男子丁某卿是孩子生父。法院審理發現，家翁曾多次在家中與春玲發生性關係，又協助丁某卿多次性侵她，從而獲取金錢、舊家電、糧食和抵債等。

此案過後，春玲的弟弟在姊姊家中安裝5個閉路電視，警方和春玲丈夫的弟弟也安裝兩個，並加裝兩道不銹鋼大門，確保安全。當地知情人士表示，殘聯等多部門已到春玲家中慰問，了解其經濟壓力較大，已對女嬰的戶口、醫療報銷等各方面做好協調工作，之後相關部門將在職務範圍內繼續跟進與協助。