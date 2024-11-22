工會倡調低大欖隧道收費　的士每程20元　其他商用車不超30元

政府明年5月底收回大欖隧道專營權，並實施新收費方案，據悉當局初步傾向採取分時段收費，其中的士及商用車輛分別劃一收費28港元及43港元。汽車交通運輸業總工會多位代表今日(22日)約見運輸署，建議將的士收費設定在每程20港元或以下，而其他商用車輛則不超過30港元。

工會指出，大欖隧道的收費應優先考慮商業車輛優惠，以提升新界西北地區的交通效益，減輕當區車流擁堵。此外，目前的收費方式對大型商業車輛吸引力不足，因為持續上升的營運成本，使業界難以承擔每天多次往返使用大欖隧道須支付的高昂費用，最終可能選擇位於元朗、屯門或吐露港等不收費的道路，影響隧道的實際使用效果。

輕型商業車輛例如的士和輕型貨車也面臨相似挑戰，因其營運者對運作時間和經營收益等更為敏感，若收費未能降低，將導致更多車輛選擇不收費的道路，進一步抵銷政府紓緩交通壓力的目標。因此，工會呼籲，政府參考其他陸路隧道的收費標準，例如，如大老山隧道的收費標準，即的士每程20港元、公共小巴每程23港元、輕型貨車每程24港元、中大型貨車每程28港元等，以調整大欖隧道的收費，促進交通運輸行業的可持續發展。