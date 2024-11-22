馬時亨稱與教大感情深厚　今獲頒榮譽博士學位「特別開心」

香港教育大學今日（22日）舉行2024年榮譽博士頒授典禮，前財經事務及庫務局局長、前商務及經濟發展局局長、前港鐵有限公司主席馬時亨獲頒榮譽社會科學博士學位，他表示雖然今次並非首次得到榮譽學位，但是特別開心及榮幸，因為他曾任教大的校董會主席，所以跟大學的感情特別深厚。另外，他亦指出在他的人生之中，老師對他十分重要，所以在教大獲得這個學位，意義非常重大。

馬時亨又提到他就學時直至中三都是經常「擔梯」，即獲H等級，成績並不理想，直到中四才開始努力學習，馬時亨笑言：「阿媽話再唔讀書會做乞兒，於是發力」，幸運地成功入讀香港大學，他寄語年輕人及學生要勤力讀書，不要辜負父母的期望，另外當學生畢業後，進入職場時盡量找一份喜愛的工作，「一定要盡力而為，做到最好」，才是對家庭、朋友有交待，亦會有自豪感。他又指在有能力及有時間時，應盡量回饋社會，「我哋得到好多嘢都係社會畀我哋」，可以做義工幫助別人，就會「心中富有」。

校方在讚辭中指出，馬時亨在商界、政壇及教育界馳騁逾半世紀，為香港的繁榮與發展作出深遠貢獻，又形容他的個人經歷宛如香港奮鬥歷程的縮影，提及他自幼家境清貧，當時尚未實行免費教育，繳付學費亦成困難，中學時得良師激發上進的決心，最終在會考中考得好成績，一步步走向國際舞台，充分展現了他在逆境中自強不息、果斷及勇於迎接的挑戰精戰。

馬時亨生於香港，長於香港，畢業於香港大學文學士（榮譽）學位，主修經濟 學和歷史。畢業後，他首先加入美國大通銀行，也在多所本地和海外銀行、金融機構和私營部門中擔當要職。他於 2002 年至 2008 年間擔任公職，包括出任財經事務及庫務局局長，以及商務及經濟發展局局長，並於 2016 年至 2019 年間擔任港鐵有限公司主席。