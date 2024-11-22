私帶裝備跨省抓人索財　兩警被控濫用職權罪判囚

浙江省人民檢察院周三（20日）舉行新聞發布會，通報今年來全省「檢察護企」專項行動開展工作情況，並發布一批典型案例。當中包括一宗趨利性執法司法的典型案例，外省兩名警察私帶警用裝備跨省抓人，企業家被索財後跳車報警，涉事兩警被起訴濫用職權罪並判囚。

案情指，外省某縣公安局民警楊某某、協警占某某為牟取個人非法利益，去年5月下旬起私自攜帶警服、手銬、執法記錄儀等警用裝備，駕車前往浙江、江蘇等地，意圖以幫忙處理案件為由向企業家索取財物。二人同年6月11日根據事先查詢的訊息，以配合公安機關調查案件為由，將企業家沈某從江蘇吳江家中帶走，行車途中楊某某暗示沈某可幫忙處理案件並索要財物，沈某之後乘二人不備在浙江湖州德清縣境內跳車逃跑並報警。

公安機關接警後以涉嫌招搖撞騙罪對楊某某、占某某立案偵查，調查發現二人具司法工作人員身份，無法以上述罪名繼續偵辦。德清縣檢察院介入，審查認為二人可能涉嫌檢察機關偵查管轄的濫用職權罪，湖州市檢察院立案偵查，前往外省某縣公安局調取二人身份訊息，並固定他們違規使用公安系統查詢公民個人訊息的證據，明確他們以公安人員身份將沈某帶走並非法控制的犯罪事實。占某某一度辯解，但最終自願認罪認罰。德清縣檢察院以占某某、楊某某涉嫌濫用職權罪提起公訴，縣法院對二人分別判處有期徒刑7和8個月，二人均未上訴。