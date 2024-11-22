適應期後接43宗走塑投訴　2宗個案未有改善遭環保署發書面警告

管制即棄塑膠新法例的適應期已於10月21日結束，至今(11月21日)已經一個月。環保署指在過去一個月內，環保署共接獲43宗有關於下游酒店和食肆的投訴，並已就所有投訴個案作出調查，絕大部分已作出更正。當中有兩宗個案在進一步巡查時仍未有具體行動作出改善，環保署已發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善，否則會發出定額罰款通知書。

另外，環保署發言人表示在適應期內，環保署主動安排人員巡視本港超過47,700間餐飲食肆、零售店和酒店賓館，並向業界提供各種支援工作。隨着適應期結束，環保署在過去一個月派員巡查適應期內約160間仍未合規的源頭銷售店舖，以跟進其改善進度，發現所有這些店舖均已符合新法例的要求。

發言人續指，適應期過後業界積極配合新法例停止售賣或提供受管制的即棄塑膠產品，市民在日常生活中使用有關產品的習慣亦有所改變，例如外賣「走餐具」的市民比法例實施前明顯增加，市民逐漸習慣自備可重用餐具，連鎖食肆更有超過八成顧客不需要外賣餐具，估計新法例每年平均可為香港減少超過6,000萬套即棄餐具，整體達致有效的減廢成績。而市民和業界的日常生活亦已配合轉變，自攜可重用餐具和「走塑」的文化亦逐漸在社會中傳播，發言人認為以上種種證明了新法例已取得一定成效。

發言人表示，香港市民在過去半年作出改變來實踐「走塑」，是前所未有的，而法例只是其中一個工具，推動社會認同和建立「走塑」文化才是最終目標。又指要移風易俗改變人的生活習慣並不容易，單靠政府推動不會成事，必需要整體社會的支持，才可以成功，呼籲所有認同這個目標的人、團體和機構拿出行動來合力參與，以及鼓勵其他人改變生活習慣，由邁向「走塑」開始，聯手推動香港的綠色低碳生活文化，建立生態文明。