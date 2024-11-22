濫用「太空油」歪風盛　單日破3案拘6人　檢值240萬元貨

執法部門留意到，自去年3月起，濫用「依托咪酯」（俗稱「太空油」）有上升趨勢，因此採取一連串打擊行動。該部門在昨日(21日)一共偵破3宗涉及「太空油」的案件，一共拘捕5男1女(20至58歲)，檢獲「依托咪酯」粉末、懷疑「太空油」、香味甘油、大量電子煙彈及一批加工工具，總市值約240萬港元。

其中一宗案件中，警員掩至大埔一住宅單位，截查一名剛步出單位的男子，在他手持的袋內搜出數十顆「太空油」煙彈。警員其後再進行搜屋，起出約2公升懷疑「太空油」、225克懷疑「依托咪酯」粉末、約17公升香味甘油及一批加工工具，市值約85萬港元。警員隨即拘捕該名姓黃(30歲)無業男子，他稍後將被落案暫控一項「管有第一部毒藥」罪，案件明日(23日)於粉嶺法院提堂。據了解，涉案「太空油」加工工場運作不多於一個月時間。

另外，執法部門收到線報，得悉有人利用沙田沙角邨一公屋單位製造「太空油」煙彈，並將成品流入西九龍娛樂場所，以作販賣用途。昨日傍晚約6時，警員針對該單位採取行動，一共拘捕3男1女(20歲至58歲)，並當場搜出約233克懷疑「依托咪酯」粉末、250毫升液態「依托咪酯」及168支已製成「太空油」，另有一批加工及包裝工具，包括3,000個未曾使用的電子煙煙嘴，上述製成品及半製成品的市值約35萬港元。

根據調查，該「太空油」加工工場運作約3個月，4名被捕人士是親屬關係，均同住上址，他們現正被扣留調查。

此外，執法部門根據線報，昨晚約9時於葵涌展開打擊毒品行動，期間在葵盛西邨截查一名形迹可疑男子，並從其手持的一個紙箱內，搜出約1.67公斤懷疑「依托咪酯」粉末及其他加工工具。

經初步調查後，相信不法分子會將依托咪酯粉末混入不同香味的甘油，加熱後成為液態，再注入電子煙彈內出售。初步估計，案中檢獲的粉末可製成約4,000粒「太空油」煙彈，每粒約300港元，市值共約120萬港元。警員以涉嫌「管有第一部毒藥」拘捕該名報稱無業的22歲男子，他現已被扣查。