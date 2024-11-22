盼透過英文《蘋果》促外國發聲　黎智英指負面新聞不等於反中國

壹傳媒黎智英今日（22日）首度就其面對的勾結外國控罪出庭自辯。黎智英今午就《蘋果日報》英文版解畫，承認希望透過英文版《蘋果》，來爭取外國政府為香港事宜發聲，提供政治保護，但在他眼中，這不屬於尋求干擾。

黎智英說，2020年5月，前美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）曾建議成立《蘋果日報》英文版。黎在庭上形容建議「瘋狂」，因為花費會很大。同月，馮晞乾在《蘋果》發表〈不撐蘋果的100萬人〉，建議辦《蘋果》英文線上版，黎智英認為是好主意，同年5月10日，黎智英創立「English News」WhatsApp群組，並把壹傳媒前行政總裁張劍虹等人加入群組內。

黎智英指，辦《蘋果》英文版的目的，一方面是吸引外國讀者，建立訂閱制度，增加財政收入；另一方面，是希望外國讀者可以為香港發聲，令外國政府，尤其美國知道香港的情況，或許他們可以跟中國政府進行外交談判，從而為香港提供政治保護。被問及這是否等同尋求外國干預，黎智英說，如果為港發聲是種干擾，那答案就是「對」，但他不認為為港發聲屬於干擾。

黎承認，他曾透過訊息說「在疫情肆虐後掀起的反中情緒，這些是美國人最需要看」、「我們的目標是提供外國人在南華早報看不到的中國新聞，打破南早在這方便（面）的壟斷」。黎智英今日解釋，他希望把「反中情緒」變現（capitalize），並在英文版《蘋果》中報導中國負面新聞，但強調負面新聞不等於反中國。

案件編號：HCCC 51/2022