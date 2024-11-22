理大暴動罪成　3男子判監禁6年　官斥咎由自取

反修例示威在2019年11月踏入高峰，理工大學校園及附近一帶爆發警民衝突，大批人士被捕。當中3名男子被指涉理大示威，並否認暴動罪受審，經審訊後3人均被裁定罪成。3人今午(22日)被區院法官謝沈智慧分別判處監禁6年。法官指本案計劃周詳，批評眾被告早有預謀，至於判監對被告前途造成的影響，是被告咎由自取。

3名被告是朱健君(26歲，註冊護士)、許銘晉(23歲，售貨員)及馬健朗(26歲)。3人均被控於2019年11月17日至18日期間，在理工大學與暢運道一帶，連同其他人參與暴動。當中朱健君於公立醫院的急症科工作，馬健朗的父親是退休警員。案發時，馬健朗與父母一同住在紀律部隊宿舍。

本案原涉及15名被告，其中一名女被告方穎雯於去年承認一項暴動罪，被判囚52個月，她當時正就另一宗暴動罪服刑，經考慮量刑總體性後，兩案合共判囚6年9個月。另外11名被告開審前承認屬交替控罪的另一項暴動罪，該控罪的案發時間較短、涉案範圍較細，該11人被判囚46個月至61個月不等。至於餘下3名被告則經審訊後被裁定暴動罪成。

案件編號：DCCC 203、204、206、616/2021