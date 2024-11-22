精神暴力每年達千宗　六成言語虐待　部分事主受虐不自知

被至親虐待容易釀成莫大身心創傷。社會機構「和諧之家」今日(22日)舉行主題為「看不見的傷害·精神暴力」的周年論壇，揭示近年向機構求助的人數有所遞減，惟精神傷害求助明顯增加。機構每年平均收到620個肢體暴力求助個案，而精神暴力求助則每年高達1,000宗，當中6成為言語虐待、3成為恐嚇。機構總幹事李劉素英指出，其實長年累月、持續性的精神暴力，如言語暴力及操控行為等，已是家庭中的精神暴力，惟部分受虐者意識不到自己受虐，不會求助，令社會難以察覺。

李劉素英表示，求助人最多為30至50歲的女性，由於這個年紀正值人生重要階段，不少人開始生小朋友或者子女開始長大，而自己亦正面對事業高峰，又要擔心年長父母。在種種壓力堆積下，部分人會向伴侶發洩。因肢體暴力造成的肉體傷害較易被人發現，故他們往往轉以精神暴力方式渲洩，如大街上羞辱伴侶、操控伴侶行蹤等，釀成家暴。不過被虐者受家庭、感情及子女等因素束縛，難以直接結束與施虐者的關係。

和諧之家就為受虐婦女、兒童，提供庇護中心服務，中心主管陳敏兒指，庇護中心可讓受虐婦女及兒童暫時、秘密地離開施虐者，冷靜後再作是否分居、離婚的打算，一般求助人住宿時間不超過3個月。期間人員亦會提供輔導、同路人交流的服務。另外，子女作為家暴的目擊者人，往往可以揭露潛在的家暴情況，協助及早介入。不過，機構亦希望政府、社會各界能加強社區教育，包括對受虐者、施虐者，不論男女老幼均要提高對家庭中的肢體、精神暴力認知，防止家暴問題出現。