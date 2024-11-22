DSE英文科預測等級準確度最高　中文科僅49%與實際等級一致

香港考試及評核局已完成2024香港中學文憑考試(DSE)的預測等級研究，以檢視校內評核分數來預測學校考生於文憑試成績等級的準確程度。結果顯示，中英數3個核心科目約有93%至99%的預測等級與文憑試實際等級之差距在一個等級範圍內，可見有關科目的校內評估分數大致能反映學校考生在文憑試的表現，其中英國語文科的預測準確度較中國語文科及數學必修部分為高，約71%考生的預測等級與其文憑試實際等級相同，另有約29%的預測等級較實際等級高或低一個等級。

今年有398所與考學校參與，佔與考學校約84%，合共提交約3.7萬名學校考生的校內評估分數。在中國語文科及數學必修部分，分別有約49%及59%的預測等級與考生的實際等級一致，另有分別約45%和39%的預測等級較實際等級高或低一個等級。在三個核心科目約有93%至99%的預測等級與文憑試實際等級之差距在一個等級範圍內，可見有關科目的校內評估分數大致能反映學校考生在文憑試的表現。

而選修科目的準確程度則較核心科目略低，大約20%至60%的預測等級與實際成績一致，尤其是與考人數較少的科目，例如服裝、成衣與紡織的29名考生當中，只有21.4%的預測等級與實際成績一致；另外數學延伸部分的準確程度亦較低，M1及M2的考生中，分別只有39.3%及34.2%的預測等級與實際成績一致。考評局指，部分選修科目受修讀人數較少、學校過去報考次數較少、歷年學校的文憑試成績波動較大等因素影響，整體預測成績的準確程度較核心科目略低。