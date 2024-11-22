建築署再揭43份合約的電線槽鍍層不合規　承建商須更換及執修

廣華醫院重建工程去年被揭有項目電線槽鍍層厚度不符合標準，揭發政府其他工程亦可能有問題，建築署去年11月中148項涉及電線槽的工程合約（包括工務工程及其他公營工程合約）進行檢查，經過近一年徹查後，該署今日(22日)表示，經實地採集電線槽樣本，及安排認可化驗室進行檢驗後，發現有43份供應合約的樣本未能符合合約標準，涉及3間電線槽供應商，當中6項工程合約（涉及6份電線槽供應合約)會即時更換，另有28項工程合約（涉及37份電線槽供應合約）不能即更換，只能在未來加密檢查、加強檢查保養維修及為電線槽加裝防銹裝置。

建築署指，上述安排涉及的費用由承建商全資支付，政府或公營機構沒有任何額外開支。倘因物料不合合約規格引致額外開支及損失，相關政府部門及公營機構會按現行做法，根據合約條款向承建商追討。

相關政府部門及公營機構已根據工程合約條款，將不符合約標準的表現反映於承建商的表現評核報告中，該評核將會影響承建商未來中標的機會。

因應今次事件，建築署及相關部門已於去年11月對所有正處於施工階段的合約及新招標的工程合約，加強電線槽鍍層的驗收程序，要求承建商為電線槽鍍層提交的證明文件，加入更具體的要求，包括指明物料生產商的質量管理體系認證必須屬提交前三年內發出的證書，以及指明由認可化驗室發出的物料測試報告必須顯示被測試的批次屬該合約使用的物料批次。此外，會及按風險為本原則，為電線槽鍍層的驗收程序加入工地抽樣檢測。