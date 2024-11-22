西九聖誕小鎮今日開幕　逾20米巨型聖誕樹登場

由旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」今日(22日)正式開幕，其中西九文化區內的聖誕小鎮，面積將較去年增加30%，並以「禮物」為主題，在過萬呎小鎮內布滿過百份「禮物」布置供市民打卡。焦點之一的20米巨型戶外聖誕樹，將首次化身巨型畫布，加入投影呈現冬日節慶場景。同時，今晚7時30分亦會於西九海濱上演首場「冬日維港水上煙火」。

聖誕小鎮由即日起至明年1月1日，登陸西九文化區藝術公園海濱草坪西面，面積比去年增加30%，並以「禮物」為主題，在逾萬呎聖誕小鎮內布滿過百份「禮物」布置，及豐富多樣的打卡題材裝置。同時，位於小鎮中央、高逾20米的戶外巨型聖誕樹，將首次化身巨型畫布，加入投影呈現冬日節慶場景，每晚多次向市民旅客送上節慶驚喜。而「西九聖誕市集」亦由今日起至12月8日，逢星期五至日，以及12月12日至29日期間舉行。

此外，西九海濱將上演4場冬日維港水上煙火，每場煙火為時10分鐘，首場將於今晚7時半上演，另外3場將在平安夜(12月24日)、聖誕節(12月25日)及拆禮物日(12月26日)連續3晚、晚上8時在維港舉行。