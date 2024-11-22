取消強積金對沖尚餘約半年　議員形容「遲來的春天」

距離明年5月1日落實取消強積金對沖尚有約半年時間，立法會財務委員會今日(22日)通過撥款335億港元，以資助僱主支付取消對沖之後的開支。有工會背景的議員形容是「遲來的春天」，冀政府再進一步，盡快為低薪僱員和自僱者代供強積金；商界背景的議員則擔心加重中小企的經營壓力，又指相關外判行政費過高，要求壓縮開支。

議員邵家輝表示大家希望保障員工，問題是誰負責，並指今次撥款是用來填補僱主的5%供款，為期25年，惟當中有21億港元卻是用以支付外判的行政費，佔335億港元撥款約6%至7%。他續稱，政府當初構思取消強積金對沖制度，就應該料到日後會有許多相關工作，又指若工作不是外判，改由公務員處理，就不需要21億港元的外判行政開支。

明言反對取消強積金對沖的議員陳祖恒指，計劃的25年裏面，預計平均每年有11.2萬宗申請，當中有21億港元是涉及辦理的費用，即每宗1,100至2,500港元，他相信因計劃的設計複雜，計算上甚花工時，盼政府可探討簡化流程的方法以節省成本，又詢問當局會否引入多於一個外判商以提升服務。

議員周文港則表示，以資助年期25年來計算，每年給予外判的代辦機構約8,000萬港元左右，加上對方會收取一次性的預備費、行政費、員工開支等。他希望政府設法壓縮開支，例如只容許網上遞交申請，以省回一些人力開支。

另一議員鄧家彪指取消對沖涉及的「劃線」、「不設追溯期」等，不單是打工仔女，甚至有部分僱主亦不大理解，加上近來坊間有消息流傳，指明年1月1日解僱老員工就最省錢，他關注當局向公眾清楚解說取消強積金對沖的安排。議員吳秋北就關注政府何時開始為低薪打工仔和自僱都代供強積金。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆時指，政府要為計劃包底，若335億港元未來不敷應用，當局將要向立法會追加撥款。他稱大家都希望將行政開支盡量壓縮，有關計劃雖已開發網上平台，並鼓勵僱主盡可能使用線上模式遞交，但亦要顧及現時30多萬、尤其是生意規模小或年紀偏大的僱主，網上遞交或有困難，故其他方式遞交亦會接受，但他同意在相關機制運行一段時間，或經過第一個合約即39個月之後，探討調整遞交摸式的可行性。

孫續指，當計劃過了一或兩個合約期，後續十多年或有更省成本的方法，尤其是人工智能(AI)發展得好快，積累一定數據或經驗或有助壓縮行政費用。他稱取消強積金對沖資助計劃，交由外判處理的支出，一定較公務員為低，並指現時局方最大的挑戰是盡可能把成本壓到最低。他又指，現時的外判模式，每次只可以選擇一個服務提供者，如果選擇多於一個，支出只會更高。

對於勞工界議員的關注，孫指出，當由2025年5月1日開始取消強積金對沖安排後，僱主解僱員工沒有「着數」，反而留住舊員工會有好處，原因是不設追溯期，即是所有在2025年5月1日之前所衍生的遣散費和長服金都可繼續對沖，但由2025年的5月1日開始所衍生的遣散費和長服金則不能再用僱主的強制性供款去對沖。至於遣散費和長服金都有其限額，無論員工有多長年資最多只可取得39萬港元，而解僱舊員工之後再聘新員工，所衍生的遣散費和長服金一律不能再對沖，因此留住員工，對僱主自己的荷包，甚至對其生意都有利。孫又稱，政府會為低薪人士代供強積金5%，因牽涉人數不少，當局正委聘顧問檢視技術細節，並要找精算評估對於財政長遠負擔的影響，得出有關數字之後再決定如何施行。