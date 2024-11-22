屯門焚化爐煙囪總有機碳排放超標　環保署調查並扣除承辦商營運費

政府「轉廢為能」項目、位於屯門曾咀的污泥處理設施T·PARK源·區，被發現多次釋出超過標準的排放值。環境保護署今日(22日)表示，正深入調查去年10月至今年7月的監察期間，T·PARK部分煙囪數次被測得排放的的總有機碳(Total Organic Carbon)出現短暫超標情況，不過相關排放數值，包括二噁英、微粒、氮氧化物和其他排放參數仍符合標準和要求。署方已向承辦商索取更多資料作調查外，並按合約向承辦商扣除營運費。

環保署指，去年10月至今年7月的監察期間，留意到T·PARK源·區部分煙囪的總有機碳數據，數次出現情況短暫超過標準，當中包括半小時平均濃度及每小時平均排放率短暫超出合約內的排放限值。最後一次出現問題的監察數據在今年7月內錄得。

由於承辦商對設施本身排放的總有機碳是否違反合約條款有爭議，承辦商已就着環保署的調查和罰款提出上訴，亦就有關情況進行調查及嘗試提供補充資料，希望釐清部分總有機碳監測數據出現短暫超標原因。環保署指，目前事件已進入最後調查和總結階段，一經完成後，會重新上載有關期間內的所有數據報告。署方強調，總有機碳並非法定空氣質素指標，環保署和承辦商就T·PARK源·區的合約就總有機碳定下排放標準目的是確保設施運作良好。