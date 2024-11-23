昨一日兩宗奪命工業意外　當局高度關注並調查成因

本港昨日(22日)一日內發生兩宗奪命工業意外，勞工處表示高度關注，會全速調查，確定意外成因。首宗意外發生在東涌迎東邨對面一個公屋建築地盤，一名57歲男工在操作動力升降工作台進行天花油漆工作時，被夾於工作台與橫樑之間，送院後證實不治。勞工處已向承建商發出「暫時停工通知書」，要求停止使用該工作台。

另一宗發生在中環歐陸貿易中心，一名18歲男學徒在3樓檢查扶手電梯期間，懷疑意外墮下電梯槽，被機件夾困，救出送院後證實不治。勞工處已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該扶手電梯的維修工作。

勞工處提醒僱主，如選用動力升降工作台，須每次使用前，由操作員進行檢查，確保處於安全操作狀態，並由曾受訓練及合資格的操作員操作該工作台。另外，為防止工人在維修扶手電梯時被開動的機件夾住，承建商在扶手電梯維修期間，須切斷電源及實施相關的「工作許可證制度」，以防止機件突然開動。如切斷電源不切實可行，工人須與任何開動的機件保持安全距離。維修工作亦須在合資格的人監管下進行。