天河新一代超級電腦系統　再奪世界圖計算領域桂冠

內媒周四（21日）引述國家超級計算天津中心消息指，在11月17日最新公布的國際大數據圖計算能效（Big Data Green Graph500）榜排名中，部署在該中心、由中國國防科技大學研製的「天河」新一代超級電腦系統，以6320.24 MTEPS/W的性能奪得排名世界第一的優異成績。

在2021年7月發布的國際Graph500排名中，天河超級電腦系統亦曾獲上述殊榮。近年來，依託天河新一代超級電腦系統，國家超級計算天津中心在數值仿真技術、材料計算、環境氣象等科學研究領域取得了一流學術成果，同時也在超智融合、生成式大模型、超算互聯網等產業領域，實現重大技術突破。

Graph500排行榜是國際上評價超級電腦圖計算性能的最權威榜單，主要針對如人工智能、大數據處理等當前熱門的數據密集型應用實施評測，可充分體現超級電腦的訪存和通訊性能，直接反映其數據處理能力。圖計算則是一種以圖結構為核心的數據處理與分析方法，是研究複雜網絡、關聯模式和結構化數據的重要工具。