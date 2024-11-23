中小學生犯罪5年增1.2倍　傷害詐騙偷竊最常見

台灣台北市議員汪志冰周四（21日）在議會教育部門質詢指出，當地2019年至去年高中職以下學生犯罪累計共3,433人次，去年較5年前增加1.2倍，小學生犯罪更暴增7.3倍。

汪志冰指，台北每年犯罪學生人數從2019年406人次增加至去年881人次，小學生犯罪從14人次大幅增加至102人次，初中及高中生人數則分別增加1.74倍及2倍。學生常見犯罪類型，5年來累計前3大依序為傷害、詐騙及偷竊，分別有1,118人次、715人次及709人次，詐騙從2019年51人次增至去年250人次，暴增5倍，傷害和偷竊各增加3倍。汪志冰要求教育局調整法治教育宣導機制，按公平原則讓每間學校學生都能理解涉及犯罪的嚴重性，寒暑假前也應增加宣導場次。

台北市教育局回應稱，將建置校園安全數據管理機制，讓各校了解性平、欺凌和少年犯罪等案件數，讓校方能個別化處理。除每年舉辦300場法治教育巡迴宣教外，校方有需求也可另外提出，每校每學年至少都要辦一場，並鼓勵各校將法治素養教育融入各學習領域課程，如公民、社會和資訊等，並於寒暑假期間規劃法治教育營隊活動。