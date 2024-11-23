車撞人及斬人案頻生 陳文清命做好歲末年初維安

內地接連發生故意開車撞人、當街持刀襲擊等嚴重致命社會事件，官媒周五（22日）指中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清近日主持召開專題會議，要求研究部署做好歲末年初維護社會安全穩定工作，進一步維護社會大局穩定，增強人民群眾安全感。

陳文清要求政法機關堅持寬嚴相濟、懲防並舉、標本兼治，加強風險源頭防控，依法嚴懲重大惡性犯罪，切實維護人民群眾合法權益。政法機關要深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理，着力推進綜治中心規範化建設，全面排查、實質化解矛盾糾紛，努力把矛盾解決在基層、化解在萌芽狀態。政法機關還需着力加強社會治安整體防控，壓實屬地、部門責任，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。

陳文清又指出，要認真落實會議研究制定的加強專門矯治教育、刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助等工作意見，會同有關部門進一步加強相關群體服務管理，明確具體責任單位和責任人，逐一落實服務管理措施，在關懷救助的同時，形成有效預防危害行為的制度機制，全力守護社會安定和人民安寧。