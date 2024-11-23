對報案人掐頸辱罵　民警遭警告調離原職

正在興建的西安東站近日有人舉報工地遭私自採沙，陝西西安市公安局長安分局鳴犢派出所民警卻對報案人掐頸、辱罵，更關進留置室逼對方和解。對此，西安市公安局長安分局周四（21日）通報，已將涉事民警調離原單位。涉事派出所所長和教導員同遭警告處分。

通報指出，針對網上實名舉報鳴犢派出所民警執法不規範的問題，經公安機關、紀檢等部門偵查及調查，發現西安東站某工地施工雙方因施工區域劃界問題引發爭議報警，當日雙方在鐵路部門的主持下，分歧已達成一致。群眾反映的私自採沙問題，經自然資源和規劃部門認定，該項目為已獲批的交通基礎設施建設項目，工程施工產生的沙石料被用於該項目路基表層填築、涵洞回填的做法符合相關規定。同時，經專家對現場核查，目前已開採的沙石主要用於自身項目施工，暫未發現外運及對外銷售行為。

至於在接處警過程中，鳴犢派出所民警曹某存在言語不文明、違反辦案程序規定問題。西安市公安局長安分局依據相關規定，已給予民警曹某黨內嚴重警告處分，同時分別給予負有主管責任的鳴犢派出所所長朱某行政警告處分，教導員史某（派出所當日值班主管）黨內警告處分。此外，該局已向當事人賠禮道歉，並取得諒解。