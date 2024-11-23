公院事故頻生前線孭鑊　醫管局全盤接受檢討報告建議推問責制

公立醫院頻爆醫療事故，醫院管理亦問題多多，政府今年6月責成醫院管理局成立「公立醫院系統管理檢討委員會」，檢視多宗事故及從不同層面檢討及提出改善建議，醫管局昨日（22日）宣布接納全部31項建議措施，包括成立「管治及架構改革委員會」，跟進改革進度，首要引入「醫界問責制」，不過相關改革及措施暫沒落實時間表。醫管局主席范鴻齡今日(23日)在電台節目表示，醫管局全盤接受檢討報告提出的多項建議，同時首次以「改革」二字命名委員會督導落實報告建議，冀集思廣益，引進革新思維。

范指出，醫管局總部、聯網和較大型的醫院，均有負責質素和安全的部門，但發生醫療事故時，卻不知由誰負責，釐清權責後會避免權在聯網只向前線個人問責，不希望日後前線醫護犯錯時，管理層可以全身而退，改革委員會將會全面檢討，實行改革，維持市民對醫療安全的信心。

范續稱，目前正討論引入賞罰制度，例如醫療事故經調查後，情況輕微或可以警告信等方式處理，而重複犯錯兩三次做得不好，或可探討暫停給予增薪點一年。若做得很好，則可給予額外增薪點。醫管局薪酬制度是跟隨公務員體制，相信增薪點方面有些彈性，但推行仍需得政府同意。

對於醫護人手流失方面，范表示已推出一系列挽留措施，目前醫生流失率減至約5%、護士流失率則減至約8%。醫管局亦積極引入非本地培訓醫護，至今引入280名非本地培訓醫生，加上透過大灣區交流計劃等短期來港的53名醫生，在公立醫院全體7,000名醫生中，佔比已達5% ，爭取再提高比率。引入護士方面，自相關法例通過後，收到1000多份海外護士申請，當中600多人符合資格，已發出70份聘書，相信人手緊張到明年可得到紓緩。