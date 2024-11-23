管治守則倡訂定董事年期　港協稱列國際奧委會最長任期屬參考

港協暨奧委會日前向屬會公布機構管治檢討結果，並公布《機構管治守則》，各總會將有兩年時間落實有關守則，當中守則建議體育總會訂定董事的最長任期和年期，例如參考國際奧委會原則，擔任同一職務的任期不超過12年或16年，年齡不超過70歲或75歲。港協暨奧委會副會長霍啟剛今日(23日)在電台節目表示，守則列出國際奧委會最長任期作為參考，但每個體育總會都有獨特性，設定硬性年期未必對該體育項目最好，保留一定彈性有其重要性，體育總會亦要向政府、港協及社會問責。

霍稱，檢討結果及守則涵蓋董事會管治、選拔運動員、會籍管理等6項範疇，涉及243項檢討，近六成檢討項目獲得「全面執行」或「部分執行」，體育總會對檢討結果和守則的反應大致正面，社會普遍「收貨」。在選拔運動員方面，霍表示要做到公平、公正、公開，冀體育總會寫清楚選拔準則，最大原則是運動員的成績和潛能不可以被埋沒，不能因制度等因素阻礙運動員發展。運動員選拔設有上訴機制，由獨立人士處理，亦要訂立處理上訴的時間及流程。