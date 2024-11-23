「香港海運周2024」閉幕　逾80家海事機構舉辦50活動

本港現時與航運服務相關的公司超過1,100家，提供包括船舶管理、船務經紀、船務融資、海事保險及海事法律等。運輸及物流局局長林世雄今早(23日)發表網誌，指為期7日的「香港海運周2024」今日閉幕，活動吸引約14,500人次參與，包括世界各地的航運業界領軍人物，逾80家海事機構舉辦了超過50項業界和公眾活動。

全球最主要船東與船舶營運商組織的國際航運公會，首次在港舉辦為期兩天的全球航運貿易高峰會，各國交通貿易部長級官員及多位國際跨國企業領袖，聚首一堂探討應對航運業正面對的迫切挑戰。當中，亞洲物流航運及空運會議，吸引來自超過30個國家和地區約2,200名與會者參與，匯聚超過80位相關行業的業界翹楚，其中更首次邀請到來自四個東盟國家，負責運輸相關事宜的正、副部長參與並作特別致辭。

香港海運港口局亦與國際船東互保協會(IG P&I Clubs)簽署諒解備忘錄，加強在海事保險人才培訓方面的合作，並進一步促進香港與內地以及國際在海運業合作和交流。海運周亦首次舉辦船舶回收研討會，借助香港深厚的金融背景，連結金融機構與船舶回收業界，共同協助船舶業更緊貼可持續發展與綠色法規。

疫情後，全球物流供應鏈深刻變化，加上地緣政治不穩、經濟前景陰晴不定，令環球航運業面對前所未有的挑戰。今年海運周匯聚各國負責海運及運輸的正副部長，共同商討航運業發展面臨的新機遇和新挑戰，引證「香港海運周」不只可鞏固香港國際航運中心地位，更可服務全球海運業。