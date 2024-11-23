港產熊貓孖寶「百日宴」　市民爭搶紅雞蛋豬腳薑

港產大熊貓龍鳳胎BB出生至今終於100日，海洋公園為牠們舉行「百日慶」，吸引一眾「契爺契媽」來探望大熊貓，未開放入口已迫滿人。部分人戴上熊貓頭飾前來，更有人帶着家中的「熊貓公仔」來探熊貓。

龍鳳胎百日慶早上，海洋公園未開放，已經有大量市民旅客排隊入場，當中不乏大熊貓粉絲的蹤影，他們都很興奮，一開閘立即便跑進園區「搶」紅雞蛋和豬腳薑醋。重開的大熊貓館亦排300米「長龍」，高峰期更有過千人等見樂樂一面。樂樂再見到旅客亦未怕醜，在鏡頭前悠閒地吃竹葉，而禮品店也吸引大量旅客掃熊貓精品。

本身是大熊貓粉絲、住在大埔的劉小姐表示，今日突然提早起床前來，在海洋公園開放前半小時已抵達，希望能取得紅雞蛋及豬腳薑，又說「超興奮」能見證香港有自己的熊貓出世，一直留意大熊貓孖寶的片段，形容牠們「Cute(可愛)到爆」！她續稱因為這對大熊貓特意購買年票，期望能隨時來探望牠們。

陳太則抱着家中的熊貓公仔前來，整個手袋更裝滿熊貓飾物，笑言公仔們都想探望「樂樂」，又說提到今日較平日多人。她提到，首次有熊貓在「自己地方」出世感覺特別不一樣，尤其見證牠們由細細粒、粉紅色，慢慢地變黑白色，有很多不同動作、學爬行，形容牠們「很搞笑」。她又說打算留至晚上看特備燈光表演，會在公園用膳，稱沒有預算開支，「開心就買、開心就食」。

75歲的羅婆婆抱着大熊貓公仔獨自前來，透露這隻在委內瑞拉購買的公仔已陪伴她數十年，周遊列國，最近在內地回港。她說今日能見到樂樂，又能領取紅雞蛋「很開心」，指之後有更多熊貓亮相時會再來。

至於「初為熊父」的「樂樂」所住的「大熊貓之旅」亦在今日起、每日朝10午3重開。園方即日起亦會在每天中午及下午兩時在威威劇場實時直播大熊貓BB，今日更會在Instagram線上現場直播百日慶活動，或有機會看到龍鳳胎BB的直播。而晚上海洋公園會舉行限定光影匯演「光影盛夜：點亮大熊貓主題的夜空」，當中會投影雙胞胎寶寶，配合噴泉和大型水幕特效。