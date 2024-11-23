「太空油」吸食難以察覺　社區組織指年輕人濫用情況令人憂慮

新型毒品「太空油」在青少年間流行，以電子煙為載體更難察覺。俗稱太空油的毒品是一種麻醉誘導藥「依托咪酯」，社區藥物教育輔導會(CDAC)指，依托咪酯在最近幾年興起且傳播速度很快，支持將依托咪酯列為危險藥物。

社區藥物教育輔導會總幹事伍家順表示，其入行二十年，首見一種藥如此廣泛的被年輕人接受，其傳播速度快且廣。依托咪酯興起於最近兩年，但目前已超越其他毒品，成為被呈報的第三位最常被年輕人濫用的物質。伍又表示，依托咪酯的成癮性、隱蔽性、普及化、年輕化和危險性都十分令人擔憂。

依托咪酯傳播速度快主要是因為其以電子煙為載體，電子煙外形時尚亦方便攜帶，較易吸引年輕人嘗試，而且即便當街吸食都難以察覺。伍家順擔憂，依托咪酯熱潮只是以電子煙和加熱煙吸毒潮流的開始。對於這種物質的監管，伍支持將其列為危險藥物，且欣賞禁毒處就依托咪酯問題反應迅速。

另外，根據學生服用藥物情況調查顯示，學生吸毒的最主要原因包括好奇、壓力、情緒及朋輩影響。伍家順認為，社會各界應該將着眼點由個別新興毒品，深化至成癮行為的預防，加強香港市民的「成癮抵抗力」。