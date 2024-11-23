港府造地有需求　房協未來重點助建北都安置屋邨

港府大力發展北部都會區，香港房屋協會亦有配合。房協主席凌嘉勤今日（23日）表示，雖然無計劃參與「片區發展」，但房協會繼續重點協助政府建設專用安置屋苑；又指長遠而言發展北都與交椅洲填海土地都有需要，即使現時樓價下行，但本港對土地仍有需求，要持續造地。

凌嘉勤表示，未來5年房協會有逾1.7萬個單位建成，目標可如期完成，而房協在上個財政年度仍有4.5億盈餘，支出按年減少一成多，近月又完成簽訂120億元銀團貸款，加上出售部分非核心投資物業，認為未來5至7年房協的財政狀況都會穩定。

被問及造地和建屋方面，凌則指現時遠遠未至於供過於求，認為私人樓價「有起有跌」，但樓價在跌時也會有需求存在，而造地跟政府賣地也屬兩個不同步驟。

對於房協有多條屋邨需要重建，凌嘉勤說安置會以人為本，未來希望可以啟動紅磡、土瓜灣數條屋邨重建項目，房協會小心規劃，因當地居民居住多年，由年輕住到年長，對屋邨鄰里之間也十分有感情，期望在可行情況下，搬遷時能夠把熟悉的鄰舍就近安置同一屋邨一起居住，以保留鄰舍關係。