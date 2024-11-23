綜合大樓加建樓層交付辦公室　議員切金豬盼入伙大吉

進行擴建工程的立法會綜合大樓，加建的9至14樓樓層今日(23日)正式入伙並舉行議員辦公室搬遷啟動儀式，一眾議員切金豬期望入伙大吉。立法會主席梁君彥指今日是搬遷的吉日，未來兩個星期，議員們可搬入新辦公室。他指今次搬遷不但意味在中信大廈設臨時辦公室的議員回歸，且會進駐更高樓層，而全體議員亦終可同一屋簷下，更上一層樓。

梁君彥指今屆立法會有部分議員進駐中信大廈，平時開會要兩邊走，既費時亦不方便，況且辦公室屬臨時性質，環境同設施都有所不及；過去兩年綜合大樓在擴建工程期間，噪音和漏水等問題亦困擾不少議員，幸好最困難的時間已經過去，希望大家苦盡甘來。他指秘書處和政府跨部門團隊和擴建工程承辦商一直緊密協作，在不妨礙立法會運作和安全的情況下加快工程進度，提早交付新辦公室給議員之餘，亦可提早停止租用中信大廈以節省支出。他說議員入伙新辦公室，未必可盡善盡美，有執漏工作需要繼續進行，希望議員多多包涵，亦歡迎提供改善建議。秘書處、建築署同承辦商會從善如流，積極跟進。

加建樓層的新議員辦公室雖然啟用，但梁君彥指大樓還有工程進行，當中包括11樓的天空花園、9樓同10樓的議員會客室、5樓的大型活動室以及秘書處辦公室等，冀明年3月完成。與此同時，擴建工程第二期亦儘快啟動，包括在2樓興建會議室，3樓增設公眾教育設施，希望明年10月前結束。