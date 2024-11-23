賓客抵達出席薄瓜瓜婚宴　現場人車管制嚴格

前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜迎娶台灣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，周六（23日）中午在台灣新竹縣「The One南園人文客棧」（下稱南園）舉行婚宴。現場早已有大批媒體守候，從11時起陸續有旅遊巴和賓客車輛進出。由於薄瓜瓜身份特殊，獲得台灣政府安全部門重視，有警方到場。

在婚宴場地門外，人車管制相當嚴格，有工作人員手持名單，逐一確認賓客身份才放行。新竹縣警察局新埔警分局早上接獲報案，派出警車到現場周邊巡邏，但拒絕透露報案人及報案理由。婚宴出席賓客名單保密十足，外傳多名馬英九、王金平及洪秀柱等台灣藍營重量級人物均獲邀出席，惟各人曾否認收到請帖，也不會出席。女家為免造成困擾，最後時刻決定不邀請政治人物參與，並低調舉辦婚宴。

薄瓜瓜11歲到英國留學，2010年從牛津大學畢業，之後轉往美國哈佛大學甘迺迪政府學院攻讀公共政策碩士，2012年獲公共政策碩士學位。他與許惠瑜在外地相識交往，彼此都有不少外地朋友。接近中午，有年紀跟薄瓜瓜相若的外籍人士乘坐旅遊巴抵達婚宴現場，相信是二人的同學。

婚宴選擇在南園舉辦主因是該處極隱蔽，而為了舉辦這場婚宴，周五（22日）起工作人員陸續進駐現場。另傳出婚宴有戶外儀式，因此現場亦搭起白色透明棚架遮擋視線，場內掛起紅燈籠點綴，一片喜氣。婚宴筵開12席，菜單為傳統台式風味，每桌6萬新台幣（約1.5萬港元）。