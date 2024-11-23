傳中鐵建投資副總經理　墮樓身亡

內地近日網傳，央企中鐵建股份公司的子公司中國鐵建投資集團黨委常委、副總經理馬建軍墮樓身亡。中鐵建投資官網「管理團隊」一欄已沒有馬建軍的名字，但在公司官方微博還保留他的資訊。

馬建軍最近一次公開活動是10月15日，當時與中鐵建投資的領導參加公司華南總部大廈項目調研。他今年49歲，1998年在中南大學畢業後進入中鐵十六局工作長達10年。2007年，中鐵建股份開始向建築工程的上下游延伸，把中鐵建設兩個地產項目剝離，組建中鐵房地產開發有限公司，同年更名為中鐵建房地產集團。翌年，馬建軍調任中鐵建房地產，擔任市場發展部副部長，此後又擔任綜合管理部部長，中鐵建房地產貴州中泓房地產開發有限公司副總經理。

在中鐵建房地產的12年間，馬建軍全程參與公司在華東區域的開拓，先後出任中鐵建房地產浙江京城執行董事、總經理，華東區域公司黨委書記。2020年，中國鐵建股份組建二級子公司中鐵建城市開發有限公司，由馬建軍出任董事、總經理，是他首次擔任央企二級單位正職，屬廳級幹部。今年年中，馬建軍調任中鐵建投資黨委常委、副總經理。